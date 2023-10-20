Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) составило список машин, на которых рекомендуется ездить госслужащим, сообщает РИА Новости. В список включили марки Lada, УАЗ, Aurus, «Москвич», Evolute и китайскую Haval.

Среди моделей Lada чиновникам рекомендовано выбирать Vesta, Granta и Niva (Travel и Legend). Рекомендуемые модели УАЗа - «Патриот», «Пикап», «Хантер», СГР, «Профи». У премиум-марки Aurus - Senat и Komendant. Также в список вошли «Москвичи» 3, 3е и 6, Evolute I-PRO, I-JOY и I-SKY.

У Haval рекомендованы кроссоверы Jolion и Dargo, кроссовер и кросс-купе F7/F7x, флагманский седан H9.

В Минпромторге подчеркнули, что перечень будет пополняться по мере появления на рынке новых моделей. В первую очередь для чиновников рекомендуют закупать машины с высоким уровнем локализации.