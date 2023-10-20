Обновленный Aurus Senat будет представлен в 2024 году

Модели Aurus Senat предстоит пройти глубокую модернизацию. Производство таких машин будет запущено уже в 2024 году.

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Aurus Senat - российский автомобиль представительского класса. Производитель запланировал обновление для модели. Сборка модернизированных автомобилей будет запущена в мае 2024 года. Соответствующая информация поступила от главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова в рамках форума “Микроэлектроника”.

Напомним, что стандартная версия седана Aurus Senat была представлена в конце весны 2021 года. Автомобили серийно выпускались на предприятии Ford Sollers, которое расположено в Республике Татарстан. В прошлом году здесь же приступили к сборке внедорожников Aurus Komendant.

Модели бренда Aurus разрабатывались “с нуля” сотрудниками ФГУП НАМИ в рамках государственного проекта “Единая модульная платформа”. В комплектации седана Senat предусматривается гибридная силовая установка, мощность которой составляет 598 л.с. В основе лежит мотор V8 рабочим объемом 4.4 литра и электродвигатель на 62 л.с. В оснащении седана также предусматривается автоматическая трансмиссия на 9 диапазонов.

Нет информации, в каком статусе появится модернизированная модель. Это может быть серийная версия или модификация для правительственных нужд. По предварительным данным, автомобиль получит пневматическую подвеску и полноуправляемое шасси. Гибридная силовая система будет полностью сохранена. Кроме того, обновленный Aurus Senat получит оригинальное оформление салона, группу бамперов и оптику.