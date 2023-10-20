Эксперт напомнил, что проверить при покупке авто с пробегом
Генеральный директор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев рассказал «Ленте.ру», как покупателям следует выбирать машину с пробегом.
Так, по его словам, с приобретением автомобиля спешить не стоит. Сначала, как указал эксперт, во избежание нежелательных проблем в дальнейшем необходимо заняться изучением рынка.
Есть несколько параметров, на которых стоит сфокусироваться в ходе изучения объявлений о продаже автомобилей, отметил собеседник. Речь идет о количестве владельцев, типе двигателя, мощности и типе привода, пояснил Матвеев.
Он отметил, что потенциальным покупателям следует проверять ременной двигатель. По словам специалиста, цепной двигатель более надежен и требует меньшего обслуживания.
Матвеев обращает внимание и на привод. Так, по его словам, задний зачастую требует ремонта карданного вала и заднего моста. Полный привод часто имеет проблемы с раздаточной коробкой.
Эксперт указывает на то, что о проблемах с гнилью внутри сигнализируют «рыжики» на кузове. Матвеев также сообщил о необходимости проверять идентификационный номер транспортного средства (VIN) и уделять внимание пробегу.
Также Матвеев советует проверять состояние тормозных колодок и осматривать пороги, арки дверей и их нижнюю часть на предмет гнили.
Кроме того, собеседник рекомендует изучать истории автомобиля с помощью Автотеки.
Ранее «Известия» сообщили, что владельцы китайских автомобилей стали значительно чаще обращаться в автосервисы в России. Число обращений растет вслед за увеличением машин брендов из КНР на территории страны.