Эксперт напомнил, что проверить при покупке авто с пробегом

Генеральный директор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев рассказал «Ленте.ру», как покупателям следует выбирать машину с пробегом.

Так, по его словам, с приобретением автомобиля спешить не стоит. Сначала, как указал эксперт, во избежание нежелательных проблем в дальнейшем необходимо заняться изучением рынка.

Есть несколько параметров, на которых стоит сфокусироваться в ходе изучения объявлений о продаже автомобилей, отметил собеседник. Речь идет о количестве владельцев, типе двигателя, мощности и типе привода, пояснил Матвеев.

Он отметил, что потенциальным покупателям следует проверять ременной двигатель. По словам специалиста, цепной двигатель более надежен и требует меньшего обслуживания.

Матвеев обращает внимание и на привод. Так, по его словам, задний зачастую требует ремонта карданного вала и заднего моста. Полный привод часто имеет проблемы с раздаточной коробкой.

Эксперт указывает на то, что о проблемах с гнилью внутри сигнализируют «рыжики» на кузове. Матвеев также сообщил о необходимости проверять идентификационный номер транспортного средства (VIN) и уделять внимание пробегу.

Также Матвеев советует проверять состояние тормозных колодок и осматривать пороги, арки дверей и их нижнюю часть на предмет гнили.

Кроме того, собеседник рекомендует изучать истории автомобиля с помощью Автотеки.