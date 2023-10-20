В сентябре средняя выплата по ОСАГО поставила новый рекорд

В сентябре 2023 года средняя выплата по ОСАГО установила новый рекорд этого года, почти достигнув 100 тысяч рублей.

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Она составила 99,4 тысяч рублей и это на 20,9% больше, чем средняя выплата в январе этого года. При этом средняя выплата по итогам 9 месяцев 2023 года составила 87,2 тысяч рублей, она выше средней выплаты за аналогичный период в прошлом году на 16,7% (74,7 тысяч рублей в 2022 году). Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев со ссылкой на данные союза.

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Он отметил, что в текущем году средняя выплата растет каждый месяц и каждый квартал, так средняя выплата по ОСАГО в первом квартале 2023 года составляла 82 803 рублей, во втором - 86 404 рублей, а по итогам третьего квартала средняя выплата по ОСАГО достигла 93 435 рублей. При этом средняя стоимость полисов немного снизилась. Если в первом квартале 2023 года она составляла 7 943 рублей, то по итогам третьего квартала она составила 7 901 рублей.

Средняя стоимость полиса в сентябре 2023 года составила 7962 рубля, незначительно увеличившись на 0,8% или на 63 рубля по сравнению со средней стоимостью в августе 2023 года. При этом по сравнению с январем 2023 года средняя стоимость в сентябре снизилась на 0,9% или на 123 рубля.

"По итогам девяти месяцев 2023 года, мы видим, что несмотря на начавшуюся стабилизацию на рынке автозапчастей, средняя выплата по ОСАГО продолжает расти и достигать новых рекордов. Так в сентябре 2023 года она составила почти 100 тыс. рублей, а именно 99,4 тысяч рублей, что выше чем средняя выплата за любой другой месяц в 2023 году. Рост средней выплаты по ОСАГО отчасти связан с постоянным ростом курса доллара и евро, и разумеется, такой рост средней выплаты по ОСАГО не может не оказывать обоснованное давление на среднюю премию по ОСАГО, которая при этом увеличилась лишь на 0,8%.", - подчеркнул Евгений Уфимцев.

Он рассказал, что количество заявленных убытков за 9 месяцев 2023 года снизилось на 9%, с 1,64 до 1,48 миллионов, количество урегулированных убытков снизилось на 13%, с 1,58 миллионов до 1,37 миллионов. Общая сумма выплат за три квартала 2023 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом увеличилась на 1% и составила 119 миллиардов рублей.