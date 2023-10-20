Премиальный автобренд Hongqi расширит модельный ряд в России

Китайский автопроизводитель Hongqi планирует в 2024 году представить в России новые модели автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба бренда. Не исключено, что речь идет о минивэне Hongqi HQ9 и кроссовере Hongqi HS3.

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Длина Hongqi HQ9 составляет 5222 мм при колесной базе 3200 мм. У минивэна семиместная компоновка салона, на третьем ряду предусмотрены места для трех пассажиров. Автомобиль оснащен двухлитровым мотором мощностью 252 л.с. в связке с 48-вольтовым стартером-генератором и восьмиступенчатой автоматической трансмиссией.

Кроссовер Hongqi HS3 впервые был представлен на автосалоне в Шанхае весной этого года. Длина кузова паркетника составляет 4655 мм при колесной базе 2770 мм. В моторную гамму вошли два турбированных агрегата: 1,5 л мощностью 168 л.с. в связке с семидиапазонным «роботом» и двухлитровый двигатель (252 л.с.), который работает с восьмиступенчатым «автоматом». В первом случае время разгона до «сотни» составляет 9,9 с., во втором — 7,2 с.