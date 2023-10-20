Закон о штрафах за навязывание потребителям товаров и услуг за дополнительную плату был подписан президентом России. Документ, под которым Владимир Путин поставил свою подпись, разместили на госпортале правовой информации.

Поправки вносят в ст. 14.8 КоАП. Корректировки предусматривают наложение штрафа за навязывание товаров и услуг на должностных лиц в размере от 2000 до 4000 рублей, а на юрлиц — от 20 000 до 40 000 рублей.

Соответствующие меры приняты для того, чтобы защитить потребителей от недобросовестных продавцов.

Авторам законопроекта выступили депутаты Иван Сухарев и Сергей Каргино. Они указывали на то, что при продаже машины автосалоны навязывают клиентам заключение договора страхования с конкретной компанией, из-за чего те несут лишние расходы.

Вступление документа в силу ожидается 27 октября.