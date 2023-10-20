HiPhi представил новый седан с мотором мощностью более 1000 л.с.

Производитель HiPhi готовится представить на рынке конкурента американского Tesla Model S Plaid. Автомобиль получил большую производительность силовой установки.

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Известный в Китае седан HiPhi Z в скором времени может получить новое исполнение, ориентированное на повышенную производительность. Такой автомобиль необходим для успешной конкуренции с другими электрокарами. Информации о новой модели все еще мало, но в Сети уже есть несколько тизеров.

Напомним, что стандартный HiPhi Z оснащается парой электродвигателей, общая мощность которых составляет 672 л.с., а крутящий момент - 820 Нм. Для седана с электрической силовой установкой такие параметры считаются солидными. Однако на рынке есть конкуренты в лице Tesla Model S Plaid и Lucid Air. У таких машин мощность силовых агрегатов превышает 1000 л.с.

По предварительным данным, новая версия седана HiPhi Z будет отличаться оформлением кузова. Он получит более обтекаемые формы, которые положительно отразятся на аэродинамике. Передняя часть кузова может быть модернизирована. Производитель разработал для специальной версии седана новый сплиттер и капот.

Мощный вариант HiPhi Z получит специальные колеса и диски, сделанные на заказ. Больше изменений отмечается в задней части кузова. На крыше расположено сразу несколько спойлеров. Среди особенностей - наличие крупного диффузора.