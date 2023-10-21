Самый дешевый автомобиль отечественной сборки, который рекомендовали использовать чиновникам обойдется в 700 тысяч рублей именно с такой суммы начинается стоимость автомобиля Lada Granta. Такое исследование рынка представили РИА Новости.
Чуть дороже оценили другие машины «АвтоВАЗа»: цена на Lada Vesta будет начинаться от 1,2 миллиона рублей, Lada Vesta SW Cross — от 1,5 миллиона рублей и Lada Niva Travel — от 1,1 миллиона рублей.
Российским чиновникам также предлагается пересесть на электромобили. В списке представлен бренд Evolute — их машины будут стоить от 3 миллионов рублей.