Эксперты рассказали, как подорожала зимняя резина и есть ли ее дефицит

С наступлением холодов спрос на зимнюю резину со стороны россиян резко увеличился. При этом цены на продукцию сразу же продемонстрировали рост. О том, как сильно она подорожала и хватит ли шин в России, рассказали эксперты в беседе с «Комсомольской правдой».

По словам автоэксперта Игоря Моржаретто, цены за год поднялись примерно на 10%. И это, как указал он, незначительный рост. Он привел в пример подорожание новых автомобилей – они, как заявил эксперт, подорожали примерно на 50% за год.

Скромное повышение стоимости шин – одна из главных особенностей нынешней осени, отмечает издание.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков указал на отсутствие предпосылок к тому, чтобы цены сильно росли.

Другой особенностью сезона является большое предложение шин из Китая, говорится в публикации. Среди самых надежных китайских брендов шин – Sailun, Triangle, Hifly, Maxxis, GT Radial, отмечают специалисты.

Также собеседники выделили корейские шины Hankook, Kumho и Nexen.

«Шин в стране даже больше, чем нам надо, и очень приличного качества. Наши заводы, особенно те, что работали под иностранными марками, львиную долю продукции поставляли на экспорт», – уточняет автор статьи.

В ней говорится о том, что в России представлено много колес и отечественных марок, среди которых Cordiant, Viatti, Formula, Amtel, Kama.