АвтоВАЗ: Lada Aura будет максимально отвечать критериям госзакупок
В Минпромторге перечислили марки автомобилей, рекомендованных для использования чиновниками. В этот список попали и машины Lada. В пресс-службе АвтоВАЗа назвали "Российской газете" модель, которая будет максимально отвечать критериям госзакупок.
"Безусловно, все модели Lada, как наиболее локализованные в стране, участвуют в госзакупках. Гамма наших автомобилей максимально приспособлена к российским дорожным условиям и может быть использована как на пересеченной местности, так и в крупных городах. Осенью 2024 года мы также начнем производство Lada Aura. Это представительский седан, который будет максимально отвечать критериям госзакупок", - отметили "РГ" в пресс-службе.
Напомним, что среди моделей Lada в этот список попали Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend. Седана Aura в нем пока нет - он появится тогда, когда будет выпускаться серийно.
Отметим, что также для покупок рекомендуются бренд УАЗ (модели: "Патриот", "Пикап", "Профи", "Хантер", СГР), бренд Aurus (модели: Senat, Komendant), бренд "Москвич" (модели: "Москвич 3", "Москвич 3е", "Москвич 6"), бренд Evolute (модели: I-Pro, I-Joy, I-Sky), бренд Haval (модели: Jolion, Dargo, F7/F7x, H9).