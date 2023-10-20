АвтоВАЗ: Lada Aura будет максимально отвечать критериям госзакупок

"Безусловно, все модели Lada, как наиболее локализованные в стране, участвуют в госзакупках. Гамма наших автомобилей максимально приспособлена к российским дорожным условиям и может быть использована как на пересеченной местности, так и в крупных городах. Осенью 2024 года мы также начнем производство Lada Aura. Это представительский седан, который будет максимально отвечать критериям госзакупок", - отметили "РГ" в пресс-службе.