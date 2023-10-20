Объявлена дата дебюта кроссовера Lucid Gravity

Lucid раскрыла дату премьеры кроссовера Gravity. Американский бренд готовится показать вживую свою вторую модель после седана Air, которая также обещает выдающуюся аэродинамику. Дебют сверхпроизводительного роскошного кроссовера, как характеризует новинку Lucid, состоится 16 ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе — спустя более трех лет после первоначального анонса. Но до старта производства еще далеко: сборка Gravity начнется только в конце следующего года.

© Lucid

На свежем тизере Lucid показала единый задний фонарь и широкую пятую дверь, которая обеспечит легкий доступ в просторный багажник. В целом прослеживается четкое семейное сходство с Air: кроссовер получил узкую переднюю оптику, похожий бампер и выдвижные ручки дверей. Объединяет модели и архитектура.

Lucid

Lucid

Lucid

Lucid

Lucid

Lucid

Lucid

В салоне Gravity — три конфигурируемых ряда сидений, на которых могут разместиться до семи человек. Были обещаны мультимедийный комплекс с экранами высокой четкости Glass Cockpit и модернизированным интерфейсом, стеклянная крыша и кресла повышенной комфортности.

Информации о «технике» Gravity за три года так и не просочилось. Судя по Air, кроссовер тоже сможет показать выдающую скорость разгона. У седана может быть позаимствована трехмоторная силовая установка, выдающая 1200 лошадиных сил: Air она разгоняет с места до «сотни» менее чем за две секунды. Запас хода превзойдет все, предлагаемое на рынке, за исключением Air с запасом хода 830 километров.

Производство Lucid Gravity наладят на заводе в Каса-Гранде, штат Аризона, где собирают Air.