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Chery запустила онлайн-продажи автомобилей через маркетплейс по всей России

Компания Chery сообщила, что программа приобретения автомобилей марки через крупный маркетплейс Ozon работает на территории всей страны.

Chery запустила онлайн-продажи автомобилей по всей России
© Пресс-служба Chery

Приобрести дистанционно можно автомобили без электрифицированной силовой установки: гибриды Chery доступны к покупке только в фирменных шоу-румах.

Заказать онлайн можно следующие модели, оснащённые бензиновыми двигателями: кроссоверы Tiggo 4 Pro, Tiggo 7 Pro Max, Tiggo 8 Pro, Tiggo 8 Pro Max, а также седан бизнес-класса Arrizo 8.

"Для приобретения автомобиля Chery на Ozon необходимо зайти в раздел "Автомобили" и выбрать модель по необходимым параметрам. Добавив выбранный автомобиль в корзину, клиент автоматически резервирует его на складе дилера. Перед оплатой необходимо выбрать опцию "доставка курьером" и указать адрес. Для уточнения информации с клиентом всегда связывается представитель компании Chery", - напомнили процедуру покупки авто онлайн в компании.

Также в Chery рассказали о сроках доставки оплаченного автомобиля клиенту. В Центральном федеральном округе он составит от 1 до 4 дней, в Северо-Западном ФО - от 3 до 31 дня, в Приволжском ФО - от 21 до 32 дней, в Южном, Уральском, Северо-Кавказском и Сибирском федеральных округах - от 21 до 32 дней, в Дальневосточном ФО - от 32 до 38 дней.

Ранее "РГ" рассказывала, когда в России стартуют продажи гибридных Tiggo и Arrizo 8, а также электрических моделей eQ1 и eQ7.

Кроме Chery программу покупки автомобилей на Ozon реализует "Москвич".