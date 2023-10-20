Chery запустила онлайн-продажи автомобилей по всей России

"Для приобретения автомобиля Chery на Ozon необходимо зайти в раздел "Автомобили" и выбрать модель по необходимым параметрам. Добавив выбранный автомобиль в корзину, клиент автоматически резервирует его на складе дилера. Перед оплатой необходимо выбрать опцию "доставка курьером" и указать адрес. Для уточнения информации с клиентом всегда связывается представитель компании Chery", - напомнили процедуру покупки авто онлайн в компании.

Также в Chery рассказали о сроках доставки оплаченного автомобиля клиенту. В Центральном федеральном округе он составит от 1 до 4 дней, в Северо-Западном ФО - от 3 до 31 дня, в Приволжском ФО - от 21 до 32 дней, в Южном, Уральском, Северо-Кавказском и Сибирском федеральных округах - от 21 до 32 дней, в Дальневосточном ФО - от 32 до 38 дней.