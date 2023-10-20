Chery запустила онлайн-продажи автомобилей по всей России

Chery запустила онлайн-продажи автомобилей через маркетплейс по всей России
Компания Chery сообщила, что программа приобретения автомобилей марки через крупный маркетплейс Ozon работает на территории всей страны.
Приобрести дистанционно можно автомобили без электрифицированной силовой установки: гибриды Chery доступны к покупке только в фирменных шоу-румах.
Заказать онлайн можно следующие модели, оснащённые бензиновыми двигателями: кроссоверы Tiggo 4 Pro, Tiggo 7 Pro Max, Tiggo 8 Pro, Tiggo 8 Pro Max, а также седан бизнес-класса Arrizo 8.
"Для приобретения автомобиля Chery на Ozon необходимо зайти в раздел "Автомобили" и выбрать модель по необходимым параметрам. Добавив выбранный автомобиль в корзину, клиент автоматически резервирует его на складе дилера. Перед оплатой необходимо выбрать опцию "доставка курьером" и указать адрес. Для уточнения информации с клиентом всегда связывается представитель компании Chery", - напомнили процедуру покупки авто онлайн в компании.
Также в Chery рассказали о сроках доставки оплаченного автомобиля клиенту. В Центральном федеральном округе он составит от 1 до 4 дней, в Северо-Западном ФО - от 3 до 31 дня, в Приволжском ФО - от 21 до 32 дней, в Южном, Уральском, Северо-Кавказском и Сибирском федеральных округах - от 21 до 32 дней, в Дальневосточном ФО - от 32 до 38 дней.
Ранее "РГ" рассказывала, когда в России стартуют продажи гибридных Tiggo и Arrizo 8, а также электрических моделей eQ1 и eQ7.
Кроме Chery программу покупки автомобилей на Ozon реализует "Москвич".