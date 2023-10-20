Седан Kia K3 на смену Rio: раскрыты все комплектации

Четырехдверка доступна с двумя атмосферниками на выбор. Комплектации особо богатыми не назовешь – по крайней мере, на дебютном рынке.

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Премьера новейшего седана Kia K3 состоялась в августе в Мексике: только там пока и налажено его производство, логично, что эта страна и стала дебютным рынком для модели. Прием заказов открыли в начале октября, а теперь стартуют «живые» продажи. Кстати, новинка будет доступна и в виде хэтчбека, его тоже уже показали, однако до дилеров пятидверки доберутся лишь в следующем году.

Напомним, новое семейство придет на смену глобальному Kia Rio (не путать с почившим российским Рио). Любопытно, что обозначение K3 марка сегодня использует в Корее и Китае для старшей модели, которая на некоторых рынках, в том числе и в России, известна как Cerato, а в Северной Америке зовется Forte. Впрочем, основным ареалом обитания для замены Kia Rio станет Латинская Америка, при этом новинку еще, возможно, привезут в страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Ну и еще ходят слухи, будто Cerato/Forte/K3 в следующем поколении переименуют в K4.

Длина младшей четырехдверки равна 4545 мм, что на 10 мм больше, чем у родственного Hyundai Accent нового поколения (в Индии это Verna, а в РФ модель Хёндэ была бы следующим Солярисом). Остальные габариты у машин совпадают: ширина – 1765 мм, высота – 1475 мм, колесная база – 2670 мм. Для сравнения, размеры уходящего «мирового» седана Kia Rio: 4385/1725/1460 мм, расстояние между осями – 2580 мм. Объем багажника Kia K3 – 544 литра против 387 литров у глобального четырехдверного Рио.

Kia K3 GT Line

В Мексике новый седан предложен с бензиновым атмосферником 1.6 от предшественника, мотор выдает 123 л.с. и работает в паре с шестиступенчатыми механикой или автоматом. Также клиентам доступен «оспортивленный» Kia K3 GT Line: под капотом этой версии установлен атмосферник 2.0 мощностью 152 л.с., двигатель сочетается исключительно с 6АКП.

Kia K3 GT Line

Модель представлена в пяти комплектациях. В базовой L есть 15-дюймовые колеса, галогеновые фары, кондиционер, мультимедиа-система с экраном диагональю 8 дюймов, шесть подушек безопасности и ESC. В версии LX появляются подогрев наружных зеркал и камера заднего вида; исполнение EX – это 16-дюймовые диски, дисковые тормоза «по кругу», светодиодная головная оптика, экранчик на 4,2 дюйма в приборке и круиз-контроль (но «круиз» идет только у машин с автоматом).

Kia K3 GT Line

Kia K3 EX Pack дополнительно имеет галогеновые противотуманки, «кожаный» салон, двухзонный климат-контроль, беспроводную зарядку для смартфона, мультимедиа с экраном на 10,25 дюйма, системы автоторможения, мониторинга «слепых» зон и слежения за разметкой. Наконец, оснащение топового седана GT Line также включает 17-дюймовые колеса, диодные противотуманки, «спортивный» руль и атмосферную подсветку интерьера.

Цена Kia K3 лежит в диапазоне от 313 900 до 452 900 песо, что эквивалентно примерно 1 658 000 – 2 393 000 рублей по актуальному курсу. Прежний Rio-седан пока еще в строю, и он дешевле – от 288 900 песо (1 526 000 рублей).