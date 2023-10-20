Названа стоимость проезда по трассе М-12

Стоимость проезда по платной дороге М-12 от Москвы до Арзамаса составит около 6,8 рубля за километр. Цены на проезд по новой трассе со ссылкой на пресс-службу компании «Автодор» называет KP.RU .

По данным госкомпании, доехать из Москвы до Арзамаса можно будет за 2,8 тысячи рублей, от Москвы до Владимира — за 1,4 тысячи рублей, от Владимира до Арзамаса — за 1,4 тысячи рублей, от Москвы до ЦКАД — за 389 рублей. Исходя из того, что общая протяженность участка — 415 километров, цена за проезд одного километра составляет 6,8 рубля.