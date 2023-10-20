Систему ночного видения для скрытного передвижения на технике создают в России

В России разрабатывают систему ночного видения "Флинт", которая обеспечивает скрытное движение на автомобилях и квадроциклах в зоне боевых действий.

По словам генерального директора компании - разработчика Дениса Осломенко, рекомендации по системе ночного видения на основе тепловизионных прицелов "Легат" высказали на военно-техническом форуме "Армия", пишет ТАСС. Поэтому сейчас в компании разрабатывают систему для техники, которая будет вывозить раненых с поля боя. Она позволит не включать фары во время движения в темноте и остаться невидимым для противника.