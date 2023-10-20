Дочь Джона Делореана хочет построить купе, о котором мечтал отец

Слава автопромышленника и основателя одноименного бренда спортивных автомобилей Джона Делореана не дает покоя бизнесменам и стартапам. Новый проект, в названии которого фигурирует фамилия Делореан, анонсирован в США.

© deloreanlegacy.org / DeLorean JZD

В этот раз инициатива по созданию нового спорткара исходит от дочери знаменитого американца. Год назад она организовала компанию DeLorean Next Generation Motors (DNG) и даже, как пишет Carscoops, представила проект купе JZD (от полного имени Джон Захария Делореан) и обещала построить автомобиль на агрегатах Chevrolet Corvette С8.

deloreanlegacy.org / DeLorean JZD

Планы Кэтрин Делореан уже трансформировались: компания не отказывается от проекта JZD, однако теперь озвучены намерения выпускать заднемоторное купе на базе того же Corvette С8 мелкими сериями и продавать дешевле "штучного" JZD, который, стоит отметить, до сих пор существует лишь на компьютерных рендерах.

deloreanlegacy.org / DeLorean JZD

Владелица стартапа DNG считает, что этот проект станет лучшим материальным воплощением наследия Джона Делореана. В свое время он работал в General Motors и разрабатывал проект заднемоторной версии купе Corvette, однако в серию утвердили переднемоторную компоновку. Стоит отметить, что заднее расположение двигателя (точнее, в базе за сиденьями) было применено на серийном Corvette только в 2019 году.

deloreanlegacy.org / DeLorean JZD

Купе JZD должно стать флагманом новой марки. Кэтрин Делореан намеревается выпустить 42 таких автомобиля с дверями типа "крыло чайки". Вторая, более доступная и "массовая" модель пока не получила собственного названия.

Стоит отметить, что DNG не имеет ничего общего с DeLorean Motor Company. Настоящая компания, основанная самим Делореаном, закрылась еще в 1982 году. Основатель скончался в 2005-м. В 1995 году техасский бизнесмен Стефен Уинн открыл компанию DeLorean Motor Company с целью возродить былую славу марки. Начиналось все с обслуживания автомобилей DMC-12, известных всем кинолюбителям по фантастической трилогии Роберта Земекиса "Назад в будущее". Далее техасец организовал штучную сборку новых автомобилей из оригинальных деталей, не использованных на старом производстве.

Ранее Profile.ru сообщал, что первой моделью техасского Delorean должен стать автомобиль Alpha 5, разработанный совместно с кузовным ателье ItalDesign. Это четырехместный полностью электрический гранд-турер. В дизайне тоже использованы двери типа "крыло чайки", причем они открывают доступ сразу к двум рядам сидений.