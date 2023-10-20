Автодилеры рассказали, стоит ли ждать предновогодних скидок

Исходя из опыта предыдущих лет, декабрь и январь являются наилучшим временем для покупки машины. Снижение цен в это время объясняется падением спроса, что побуждает дилеров предлагать скидки для привлечения клиентов.

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«Тарантас Ньюс» решил выяснить, будут ли сохраняться скидки в текущей экономической обстановке. В ответ на это представители «Автодома» отметили важность бонусных программ, особенно накануне праздников. В компании заявили, что, несмотря на колебания рынка, дилеры продолжают предлагать разнообразные акции и услуги.

Андрей Каменский из «Авилон» заявил, что при текущем росте цен на автомобили говорить о скидках становится сложнее. Он советует не откладывать покупку, так как цены могут продолжить рост. Однако некоторые марки предлагают скидки, особенно при программе trade-in или при кредитовании. Каменский добавил, что размер скидки может варьироваться в зависимости от марки, уточнив, что для Changan скидка может быть от 40 до 150 тыс. рублей, а для Chery — от 5% до 10%.