В России ужесточились правила для таксистов

В России утвердили дополнительные требования для работы в такси. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Путин. Он размещен на официальном портале правовой информации.

Документ регулирует, что у водителя не будет возможности управлять такси при наличии у него более трех неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения и в случае повторного в течение одного года лишения водительских прав или получения административного ареста за нарушение ПДД.

Также до работы не допустят, если у водителя будет отсутствовать аттестация на знание расположения и путей подъезда к памятникам истории и культуры, зданиям госорганов, медицинским, спортивным, транспортным и другим объектам. Таксист должен обладать знанием алгоритма действий в случае ЧС.

Кроме того, не смогут работать в такси граждане, судимые за насильственные преступления.