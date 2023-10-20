"Москвич": мелкоузловая сборка позволит вывести на рынок три новые модели

"Москвич": переход к мелкоузловой сборке позволит вывести на рынок 3 новых модели
Минпромторг подготовил список автомобилей, которые рекомендуются к использованию российским госслужащим. В него попали и машины марки "Москвич". В пресс-службе возрожденного бренда рассказали "Российской газете", что подобное решение позволит обеспечить развитие не только российских автопроизводителей, но и поставщиков компонентов.
"Объемы производства и мощности завода "Москвич" могут в полной мере удовлетворить потребность в автотранспорте для служебных целей государственных и муниципальных служащих.
Сейчас на конвейере завода производятся три модели - кроссовер "Москвич 3", электромобиль "Москвич 3е" и лифтбек "Москвич 6". Мы продолжим вывод на рынок новых моделей и в будущем. В 2024 году мы рассчитываем на переход к мелкоузловой сборке, что даст новый импульс росту производства и позволит вывести на рынок 3 новых модели.
Более того, наша стратегия развития производства предусматривает постепенное повышение уровня локализации за счет привлечения более широкого пула локальных производителей. И мы выполняем данные обещания. В настоящий момент на заводе "Москвич" запустили собственную сварку кузовов в тестовом режиме. В ближайшее время будет запущена также собственная окраска", - отметили в пресс-службе "Москвича".