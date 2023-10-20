"Москвич": мелкоузловая сборка позволит вывести на рынок три новые модели

Сейчас на конвейере завода производятся три модели - кроссовер "Москвич 3", электромобиль "Москвич 3е" и лифтбек "Москвич 6". Мы продолжим вывод на рынок новых моделей и в будущем. В 2024 году мы рассчитываем на переход к мелкоузловой сборке, что даст новый импульс росту производства и позволит вывести на рынок 3 новых модели.