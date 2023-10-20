В Москве на аварийно опасных участках дорог установили свыше 80 камер
Более 80 камер фотовидеофиксации установили в Москве по адресам, где произошло более трех ДТП с пострадавшими и погибшими в течение прошлого года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центра организации дорожного движения.
Большинство камер фиксируют превышение скорости, непропуск пешеходов, несоблюдение правил проезда перекрестков и другие опасные нарушения, уточнил заммэра столицы Максим Ликсутов. Он отметил, что как правило, после установки камер аварии перестают происходить на 90% участков.