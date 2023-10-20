Mazda перенесла премьеру нового кроссовера CX-70

Премьера нового кроссовера Mazda CX-70 перенесена с 2023 на 2024 год. Об этом сообщает motor1.com со ссылкой на генерального директора Mazda North American Operations Том Доннелли. О том, почему сдвинулись сроки презентации модели, топ-менеджер не сказал.

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По данным издания, Mazda CX-70 будет предлагаться с подключаемой гибридной установкой, которая сочетает в себе 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель, аккумуляторную батарею емкостью 17,8 кВт.ч и электродвигатель. Суммарная мощность системы составит 323 л.с. Только на электричестве автомобиль сможет проехать 40 км.

Как заявил Том Доннелли, продажи Mazda CX-70 в США начнутся в 2025 году. Стоимость автомобиля станет известна в момент выхода на рынок.

До этого стало известно, что китайский автопроизводитель Hongqi планирует в 2024 году представить в России новые модели автомобилей. Не исключено, что речь идет о минивэне Hongqi HQ9 и кроссовере Hongqi HS3.

Минивэн оснащен двухлитровым мотором мощностью 252 л.с. в связке с 48-вольтовым стартером-генератором и восьмиступенчатой автоматической трансмиссией.