АвтоВАЗ приостановит выпуск Lada Granta

Впервые за много месяцев АвтоВАЗ вынужден отменить смену в субботу, 21 октября, сообщает паблик Avtograd News Вконтакте со ссылкой на инсайдерскую информацию. До этого Гранту в течение долгого времени собирали практически непрерывно, включая субботу и воскресенье. Каких именно комплектующих не хватает на линии сборки бюджетной модели, не уточняется.

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Производство Lada Vesta идет пять день в неделю — по одной смене в день. По выходным флагман не собирают, поэтому завтра, 21 октября, с конвейера будут сходить только Niva Legend и Niva Travel. Также рабочие продолжат доукомплектовывать ранее выпущенные Vesta и изготавливать детали для Niva.

На прошлой неделе сообщалось, что АвтоВАЗу не хватает подушек безопасности. В минувшую субботу с конвейера сошло 590 Грант и 400 внедорожников Lada Niva, и все без эйрбега. Десятки белых Granta в итоге складировали на стоянке завода, где они ждут поступления деталей.

Летом дилеры жаловались на некомплектные Vesta. Оказалось, что локализация обновленной модели ниже, чем у предшественницы: седан Vesta NG с «механикой» заработал на 135 баллов меньше. Просадка зафиксирована по электронике, хотя на АвтоВАЗе утверждают, что оценка требует пересчета.