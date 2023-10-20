В III квартале года продажи китайских автомашин с пробегом выросли на 115%

"Китайские автомобили с каждым месяцем приобретают все большую популярность среди россиян. Это связано как с увеличивающимся предложением автомобилей из Поднебесной и развитием дилерских сетей, так и с доступностью в стране новых комплектаций. Так, если в июле-сентябре 2022 года доля продаж таких автомобилей с пробегом составляла 2,1%, за год эта цифра поднялась до 3,9%".