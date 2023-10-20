В III квартале года продажи китайских автомашин с пробегом выросли на 115%

Авито Авто: продажи китайских автомобилей с пробегом выросли на 115% в III квартале 2023 года
Эксперты Авито Авто проанализировали динамику продаж китайских автомобилей с пробегом в III квартале 2023 года. По данным экспертов, в июле-сентябре текущего года продажи на рынке выросли на 115% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена автомобилей из Поднебесной с пробегом в III квартале 2023 года достигла 1 800 000 рублей.
Согласно данным Авито Авто, лидерами продаж среди брендов из Китая стали (в порядке убывания доли продаж): Geely (22%), Chery (20,4%), LIFAN (9,8%), Changan (8,3%) и Haval (7,5%).
Кирилл Вотяков, управляющий директор Авито Авто:
"Китайские автомобили с каждым месяцем приобретают все большую популярность среди россиян. Это связано как с увеличивающимся предложением автомобилей из Поднебесной и развитием дилерских сетей, так и с доступностью в стране новых комплектаций. Так, если в июле-сентябре 2022 года доля продаж таких автомобилей с пробегом составляла 2,1%, за год эта цифра поднялась до 3,9%".
Самые востребованные китайские автомобили с пробегом
Рейтинг самых продаваемых на российском рынке автомобилей с пробегом из Поднебесной возглавляет Geely Monjaro (доля продаж от продажи всех китайских авто с пробегом – 6,1%), средняя цена на который составила 3 800 000 рублей.
Вторую строчку заняла Chery Tiggo T11 (4,3%) со средней ценой 377 000 рублей.
На третьем месте — LIFAN Solano (3,1%), средняя цена которой составляет 289 000 рублей, на четвертом – Geely Coolray (2,9%) со средней ценой 2 050 000 рублей.
Пятое место в рейтинге занимает LIFAN Х60 (2,8%), средняя цена – 400 000 рублей.
Также в топ-10 наиболее популярных моделей авто с пробегом вошли (в порядке убывания доли продаж): Geely Emgrand EC7, Changan UNI-K, Chery Tiggo 7 Pro, Chery Amulet (A15) и Zeekr 1.