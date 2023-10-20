СМИ: Nokian привлекла для производства шин Китай

Финский производитель шин Nokian для того, чтобы компенсировать уход из России и потерю своих российских производственных мощностей, привлек к выпуску шин китайскую Sailun. Об этом пишет Quto.

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В июне 2022 года финская компания объявила о решении свернуть бизнес в России из-за украинского кризиса и антироссийских санкций. В марте появилась информация об окончательном переходе российского шинного завода Nokian Tyres, расположенного в городе Всеволожск Ленинградской области, концерну «Татнефть».

Финская компания объявила о получении средств за продажу своего бизнеса в России в размере 285 миллионов евро.

После потери крупнейшего завода во Всеволожске, на который приходилось 82% производственных мощностей Nokian Tyres, компании пришлось наращивать производство на других своих предприятиях, отмечет издание.

Для того, чтобы компенсировать потери, финская компания также сократила ассортимент своих шин, сосредоточившись на зимних моделях, и привлекла к производству китайского партнера, фирму Sailun, отмечается в статье.

В частности, на официальных изображениях новой всесезонной шины Nokian Seasonproof 1 указан DOT-код 153, принадлежащий заводу Sailun из китайской провинции Шаньдун.