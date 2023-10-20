Глава Дагестана пристыдил чиновников за слишком дорогие машины

«От кого вас охраняют? Одна машина с охраной, впереди машина с охраной, подвезите меня к дому правительства... А что бы вам через площадь не пройти? Глядишь, земляка встретите, пообщаетесь с кем-нибудь. Но это же не престижно, надо же с охраной, да ещё на «крузаках» (Toyota Land Cruiser — «Газета.Ru»). А бабушка получает 17 тыс. за то, что детей кормит с утра до вечера каждый день», — сказал Меликов.