Mercedes создает подушки безопасности для лежащих водителей

Компания Mercedes-Benz занялась разработкой подушек безопасности для лежащих водителей. Об этом сообщает Carbuzz.com.

© Unsplash

Производитель запустил систему автономного вождения 3-го уровня Drive Pilot. Система Full Self-Driving, которая классифицирована как система 2-го уровня, теперь уступает по своим функциям Drive Pilot. Вторая дает водителю возможность полноценно расслабиться в пути. Пока авто движется со скоростью до 40 миль в час (64 км/ч) на определенных дорогах, водители могут, к примеру, почитать книгу.

Необходимость в создании специальных подушек безопасности возникла в связи с тем, что стандартные могут не функционировать должным образом, если водитель принимает лежачее положение.

Ранее портал составил список самых дорогих подержанных автомобилей, которые сейчас выставлены на продажу в России. Среди них оказались машины марок Mercedes-Benz, Lamborghini, Cadillac и Bugatti.