Toyota вслед за BMW присоединится к стандарту зарядки от Tesla

Toyota подписала соглашение с Tesla о внедрении разъема NACS (Североамериканский стандарт зарядки) и предоставлении доступа к Tesla Supercharger на своих будущих электромобилях. Об этом сообщает Electrek.

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Electrek отмечает, что большинство производителей электромобилей, представленных на рынке США и Канады, уже приняли стандарт NACS. Есть еще несколько «отстающих» автопроизводителей, но они «представляют такое меньшинство, что это практически не имеет значения и в итоге им придется присоединиться к NACS, если они не хотят остаться позади».

Toyota добавит разъем NACS на свои электромобили, начиная с 2025 года.

Ранее к стандарту NACS присоединилась BMW Group. Mini, Rolls-Royce и электромобили BMW станут совместимы с Tesla Supercharger к началу 2025-го.