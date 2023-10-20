В России продан первый «Москвич 6»

Автозавод «Москвич» объявил в своем Telegram-канале о продаже первого автомобиля «Москвич 6». Машина была продана в дилерском центре в Москве.

Лифтбек «Москвич 6» являлся одной из самых ожидаемых новинок 2023 года. 4 сентября мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор КамАЗа Сергей Когогин запустили серийную сборку модели. Автомобили начали поступать к дилерам с 12 октября.

«"Москвич 6"» нашел своего первого владельца в нашем дилерском центре "Петровский"», - говорится в сообщении автозавода.

На кадрах, которыми проиллюстрировано сообщение, видно, что владелец пожелал купить белую машину.

Автомобиль был продан частному клиенту, который выбрал конфигурацию «Бизнес» с двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 136 лошадиных сил. Стоимость такой машины составляет 2 826 000 руб, пишет Autonews.