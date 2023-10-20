Эксперт назвал три ключевых правила при покупке подержанного авто

Ни один адекватный специалист не станет мыть двигатель внутреннего сгорания (ДВС) так как это чревато окислением проводки в местах соединения, поэтому такой автомобиль однозначно не стоит покупать. Такое мнение выразил в беседе с «Лентой.ру» генеральный директор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев.

Отвечая на вопрос корреспондента издания, на что, в первую очередь, следует обратить внимание при покупке автомобиля с пробегом, собеседник назвал три ключевых момента. Первый — тщательный анализ объявлений о продаже на предмет: количества владельцев, тип двигателя, мощность, привод.

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«Что касается привода, если передний, ничего страшного. Если задний, возможны проблемы с карданным валом и задним мостом. Если это полный привод, возможны проблемы с раздаточной коробкой», — объясняет эксперт.

Если автомобиль битый или есть повреждения задних крыльев, какая бы ни была цена, этот автомобиль не годится для покупки, констатирует Матвеев. То же самое относится к крыше и лонжерону. Обязательно проверять идентификационный номер (VIN) и смотреть пробег автомобиля. Если, например, владельца три, а пробег всего 100 км, значит он скручен, убежден эксперт. Истертая оплетка руля будет дополнительным доказательством, все опытные водители об этом знают, подчеркивает Матвеев.

Второе, на что стоит обратить внимание, это история автомобиля. Заплатив порядка 300 рублей на автотеке любого ресурса, можно увидеть всю историю авто: когда, при каких обстоятельствах, при каком пробеге и за какую цену машина продавалась.

«Сравните эту информацию с той, что написана в объявлении. Например: машина 2013 года была продана первым хозяином в 2018 году с пробегом 100 тысяч километров. Если эта же машина через 5 лет продана вторым хозяином с пробегом 120 тысяч километров, значит, второй хозяин скрутил пробег», — предостерег автоэксперт.

Осмотр автомобиля – это третий немаловажный момент при его покупке. Нужно смотреть на степень стертости тормозных колодок, она не должна превышать 35% от общей толщины. Осмотреть все пороги, арки дверей и сами двери внизу на предмет коррозии. Машины из мегаполисов даже в возрасте пяти лет могут быть в таком состоянии из-за реагентов, что в них все «сжигается» буквально до открытых дырок и коррозии.