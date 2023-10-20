GM и SAIC готовятся вывести на рынок конкурента Hyundai Sonata

Во внешности нового седана прослеживаются черты той же Сонаты — правда, дореформенной. Китайская четырехдверка будет доступна в виде подзаряжаемого гибрида или полноценного электрокара.

© Wuling

На фото минпрома КНР седан марки Wuling, которая входит в СП концернов General Motors и SAIC, засветился еще в середине августа, и тогда же производитель распространил первые фирменные изображения. А на днях в Поднебесной провели показ модели для представителей СМИ, вдобавок компания распространила новые официальные картинки. Модель назвали Starlight (по-китайски – Xingguang), и это первая четырехдверка бренда Wuling: до сих пор под ним выпускали только компактвэны, кроссоверы, хэтчи и микрокары.

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Wuling Starlight предложат с гибридной установкой PHEV и в виде электромобиля, между собой версии отличаются оформлением передней части. Так, у чисто «зеленого» седана вместо безрамочной радиаторной решетки – заглушка, вдобавок варианту EV достались отдельные светодиодные «бумеранги» ходовых огней, тогда как у гибрида сплошная светящаяся полоска. Другие особенности внешности – купеобразный силуэт, как у Hyundai Sonata, и задние фонари, оформленные в стиле корейской же модели (но дореформенной).

По габаритам «китаец» близок к той же Сонате. Длина Starlight равна 4835 мм, ширина – 1860 мм, высота – 1515 мм, колесная база – 2800 мм. А еще в Wuling особо гордятся коэффициентом аэродинамического сопротивления Cd – 0,228. Объем багажника Starlight – 540 литров.

Wuling Starlight EV

Внутри гибрид и электрокар повторяют друг друга. В салоне – отдельные экраны виртуальной приборки и мультимедиа-системы, двухспицевое рулевое колесо и двухэтажный центральный тоннель. Блока управления «климатом» нет – видимо, настройки встроены в гигантский центральный тачскрин. Спинки передних кресел откидываются на 180 градусов (подголовники – съемные), так что во время стоянки после долгой поездки можно будет расслабиться. О другом оснащении пока не сообщается, впрочем, скорее всего, как и все современные автомобили, Starlight имеет адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

Wuling Starlight

В состав установки гибрида входит бензиновый атмосферник 1.5 (106 л.с.), а Starlight EV оснащен электромотором мощностью 136 л.с. Других подробностей о технике на данный момент нет, при этом некоторые местные профильные медиа пишут, что только на электротяге Wuling Starlight PHEV проедет примерно 60 км (видимо, этот показатель рассчитан по китайскому циклу, то есть реальная дальнобойность может оказаться меньше).

Wuling Starlight EV