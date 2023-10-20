Собянин: Многолетний проект реконструкции развязок на МКАД близится к завершению

Транспортную развязку на пересечении МКАД с ул. Верхние Поля планируется запустить на три месяца раньше установленного срока – в марте 2024 года. Об этом в ходе осмотра работ по реконструкции на дорожном объекте сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В районе Капотня возводится большая развязка, новая, которая обеспечит хорошей транспортной доступностью пять районов Москвы и Подмосковья. Объект сложный. Четыре путепровода, четыре инженерных сооружения мы уже запустили, сдали. Еще осталось четыре. Они в достаточно высокой степени готовности. Поэтому считаю, что на месяца три раньше установленных сроков можно запустить эту развязку. То есть в марте месяце здесь должны машины уже поехать», – сказал Собянин.

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Гендиректор компании-подрядчика ОАО «МИКС» Фарит Хайдаров в свою очередь сообщил, что работы ведутся в соответствии с графиком, на объекте в круглосуточном режиме работают 450 человек. «Готовность искусственных сооружений сегодня составляет 85%. К марту месяцу все искусственные сооружения будут запущены. Примыкающая улично-дорожная сеть будет закончена уже в мае–июне», – сказал Хайдаров.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, реконструкция развязки МКАД на пересечении с ул. Верхние Поля была начата в апреле 2021 года. В сентябре 2022 года был открыт путепровод над МКАД длиной 115 м с шестью полосами движения – ранее движение осуществлялось по пяти полосам. Несколько месяцев назад – в июле 2023 года – были введены две эстакады-съезда с ул. Верхние Поля и Новоегорьевского шоссе на внутреннюю сторону МКАД в сторону ул. Капотня.

Всего в рамках проекта будет построено 15,6 км дорог, включая восемь искусственных сооружений общей протяженностью свыше 4,5 км. В настоящее время в строительстве находятся два путепровода через пути грузовой ветки МЖД вдоль внешней и внутренней сторон МКАД, две эстакады-съезда с внешней стороны МКАД на ул. Верхние Поля в сторону центра и к торговому комплексу, эстакада-съезд с внутренней стороны МКАД на боковой проезд в сторону Новоегорьевского шоссе. Ведется реконструкция прямого хода МКАД и прилегающей улично-дорожной сети.

Работы на развязке обеспечат беспрепятственный выезд на МКАД с Южной рокады, а также съезды с МКАД и Южной рокады на Новогорьевское шоссе. Ожидается, что за счет роста пропускной способности развязки примерно на 30% машины смогут проезжать на съездах в несколько раз быстрее в часы пик.