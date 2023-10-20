Российский стартап «Атом» рассказал о планах на 2024 год. В пресс-службе разработчика отечественного электромобиля «Российской газете» рассказали, что перед компанией стоит целый ряд важных задач. В первую очередь, «Атом» продолжит испытывать предсерийные образцы электрического хэтчбека. Кроме того, планируется проводить работы по оптимизации разработанных технологий.

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Также в «Атоме» отмечают, что особое внимание в следующем году будет уделяться индустриализации и сотрудничеством с заводом «Москвич». Совместная работа позволит создать идеальную производственную базу, подчеркивают в стартапе. Кроме того, «Атом» активно участвует в проектах по развитию зарядных станций для электрокаров.

В настоящее время изготовлено 13 функциональных образцов электрического хэтчбека российской разработки. Начать серийное производство планируется в 2025 году, и первая производственная партия из 36 тысяч машин уже полностью забронирована. Основным заводом для Atom станет столичный «Москвич». По некоторой информации, производство может появиться и за пределами России — в Узбекистане. Но пока неизвестно, какая именно компания в стране заинтересована в локализации «Атома».