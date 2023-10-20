Кроссовер Suzuki Grand Vitara продают в РФ за 3,5 млн рублей

Продажи японских кроссоверов Suzuki Grand Vitara стартовали в России. Автомобили ввозятся в нашу страну по схеме параллельного импорта. Стоимость автомобиля начинается от 3,5 млн и доходит до 4,2 млн рублей в зависимости от комплектации.

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В частности, Suzuki Grand Vitara есть в наличии у дилеров в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Минеральных Водах. Кроссовер оснащен бензиновым атмосферным двигателем объемом 1,5 л, мощностью 103 л.с., в паре с ним работает автоматическая коробка передач.

Над разработкой кроссовера японские специалисты трудились совместно с коллегами из компании Toyota. Фактически, новая модель представляет из себя клон Toyota Urban Cruiser Hyryder. Кроссовер Grand Vitara отличают измененный дизайн передней и задней частей, иные колеса, декор салона, а также освещение.