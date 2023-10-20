«Для водителя опаснее всего автомобили, не оборудованные современными средствами активной и пассивной безопасности. Это Lada Granta, которая создавалась инженерами, как машина с ABS и подушкой безопасности, но затем была лишена этих опций. Соответственно, такая машина может вести себя неадекватно на дороге, а в случае ДТП водитель рискует серьезно пострадать. Также опасны индийские автомобили Bajaj Qute и старые китайские авто, хлынувшие на наш рынок в начале 2000-х годов. Они делались из тонкого металла, а системы активной безопасности были не у всех моделей», — сказал Шапарин.