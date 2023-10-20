Россияне лишились одного из самых доступных кроссоверов из Китая

В России прекратились продажи китайского кроссовера дешевле 1,5 млн рублей. Это JAC S3, стоимость которого на момент исчезновения стартовала с 1,4 миллиона рублей. Сначала с российского сайта JAC пропала стоимость автомобиля, затем стала недоступной сама страничка модели. Место дешевого S3 займет его рестайлинговый вариант — чуть более крупный JS3, предзаказы на который уже принимаются. Его стоимость дилеры пока не называют.

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JAC S3 в России предлагали в комплектациях Comfort, Luxury и Intelligent стоимостью 1 399 000, 1 470 000 и 1 590 000 рублей соответственно. Для сравнения, у тройки самых популярных китайских брендов — Chery, Haval и Geely — только один кроссовер стоит меньше двух миллионов. Это Haval Jolion российской сборки, начальная цена которого пока держится на уровне 1,95 миллиона рублей.

В движение S3 приводил 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 109 лошадиных сил в сочетании с шестиступенчатой «механикой» или вариатором. Привод у кроссовера передний. В «базе» машина оснащалась светодиодными ДХО, передними электростеклоподъемниками, бортовым компьютером и аудиосистемой с четырьмя динамиками, кондиционером и двумя подушками безопасности. Также имелись системы ABS, EBD и ESC.

В российской линейке JAC модель сменит ее обновленная версия JS3, уже доступная для предзаказа. Длина автомобиля — 4345 миллиметров (плюс 20 по сравнению с J3), ширина и высота — 1765 и 1640 миллиметров соответственно при колесной базе 2560 миллиметров. Дорожный просвет небольшой и равен 155 миллиметрам. Оснащается кроссовер тем же 109-сильным двигателем 1.5, что и J3.