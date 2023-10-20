Цены на бензин и дизель начали снижаться

На российских АЗС цены на бензин снизились на 16 копеек, на дизельное топливо – на 22 копейки. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Сейчас литр бензина в среднем продается за 55,25 рублей, литр дизельного топлива обойдется в 64,39 рубля.

За период с 10 по 16 октября цены на бензин изменились следующим образом:

АИ-92 подешевел на 19 копеек, до 50,39 рублей за литр;

АИ-95 стал дешевле на 18 копеек, до 55,63 рублей за литр;

АИ-98 подорожал на 3 копейки, до 68,33 рублей за литр.

За отчетный период цены на топливо упали в 65 регионах России. Наибольшее снижение цен зафиксировано в Севастополе (4,5%) и в Крыму (4,3%). При этом в 4 субъектах стоимость бензина выросла. Больше всего цены выросли в Якутии – на 8,7%.

АИ-92 –48,69-54,65 рублей;

АИ-95 - 53,79-58,95 рублей;

АИ-98 и выше - 63,39-73,99 рублей. На столичных АЗС стоимость бензина составила: