Какие подержанные «китайцы» лучше всего продаются в России

В третьем квартале 2023 года наиболее охотно россияне покупали кроссовер Geely Monjaro, хотя он появился на нашем рынке совсем недавно — только в апреле нынешнего года. В среднем с июля по сентябрь за Monjaro платили по 3,8 миллиона рублей, говорится в исследовании «Авито Авто». На втором месте оказался Chery Tiggo (T11), за который в среднем выручали по 377 тысяч рублей.

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Замкнул тройку лидеров седан Lifan Solano, средняя стоимость которого на вторичном рынке России составляет 289 тысяч рублей. За ним следует Geely Coolray с ценой порядка двух миллионов рублей, а пятая позиция досталась еще одному Lifan — кроссоверу Х60, который в среднем продавался за 400 тысяч рублей.

Далее в десятке самых продаваемых подержанных «китайцев» расположились Geely Emgrand EC7, Changan UNI-K, Chery Tiggo 7 Pro, Chery Amulet (A15) и Zeekr 001.

В третьем квартале продажи китайских машин на «вторичке» выросли на 115 процентов по сравнению с тем же периодом 2022 года, подсчитали эксперты. Средняя стоимость автомобиля из КНР теперь достигает 1,8 миллиона рублей.