Названы сроки появления конкурента ГАЗели от КамАЗа

На прошедшем в столице Международном автомобильном научном форуме стали известны планы КАМАЗа по расширению семейства легких и среднетоннажных грузовиков Компас. Речь как раз о легком грузовике: источник сообщает, что КАМАЗ Компас 3 выйдет на рынок в конце 2024 года. Изначально завод хотел запустить такую машину в 2023 году, но эти планы озвучивались до февраля 2022-го.

Тем не менее также заявленный на 2023 год более тяжелый Компас 5 все-таки вышел в мае 2023-го, поэтому и «тройка», безусловно, вскоре появится на конвейере в Набережных Челнах. Компас 3 будет самым легким представителем семейства: полная масса до 3,5 тонн, водительская категория B. Понятно, что, заявляя о конкуренции Компасов с ГАЗелями, представители КАМАЗа в первую очередь имели в виду именно эту машину.