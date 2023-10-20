Автомобилистам в Москве порекомендовали перейти на зимние шины

Московским автомобилистам следует приступить к замене летней резины на зимнюю, поскольку на грядущих выходных ожидается похолодание. Такую рекомендацию дали в Центре организации дорожного движения столицы, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В ЦОДД отметили, что летняя резина жестче зимней и при снижении температуры твердеет еще сильнее, увеличивая риски ДТП. В связи с этим в центре призвали автомобилистов в Москве «быть предельно внимательными за рулем и соблюдать скоростной режим и дистанцию».

Заммэра столицы и глава регионального Дептранса Максим Ликсутов указала, что дорожный патруль ЦОДД уже начал переходить на зимнюю рещину.

«Экипажи совместно с Ситуационным центром слаженно работают 24/7 и готовы всегда прийти на помощь водителям. Но если вы позаботитесь заранее о подготовке своего автомобиля к зиме, то это позволит избежать ДТП», — добавил он.