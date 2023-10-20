Теперь официально: Volvo отключила россиян от онлайн-сервисов
Шведская компания сообщила, что отключила для россиян мобильный сервис Volvo On Call (приложение Volvo Cars), дилеры лишились доступа к площадке обмена техническими данными TIE, а сервисные центры — к системе VIDA, с помощью которой проводились диагностика состояния автомобилей и обновление их программного обеспечения. Официальный российский сайт Volvo все еще работает, но с пометкой, что машины недоступны для заказа и не поставляются.
Решение отключить онлайн-сервисы в России в Volvo Cars объясняют необходимостью соблюдать введенные санкции Евросоюза. Причем ограничения коснутся всех проданных на российской территории автомобилей — даже если владелец обратится в сервис в другой стране. При этом в компании не стали отвечать, является ли эта мера отказом в гарантийном обслуживании клиентов.
Дилеры Volvo уже жаловались, что не могут перепрограммировать ключи автомобилей. Однако, касается это только новых машин: со старыми, не требующими подключения к интернету, проблем нет. Судя по всему, сервисам придется искать альтернативные пути решения задач, как и в случае с другими производителями — например, BMW и Audi.
Помимо них, в России был ограничен доступ к сервисным службам Volkswagen, Skoda, Porsche, Bentley, Mercedes-Benz, Kia, Infiniti, Nissan и других.
В конце сентября стало известно, что Volvo ушла из России без права обратного выкупа своих активов. Таким образом, местный бизнес Volvo останется у российского инвестора, даже если шведская компания захочет вернуться. В него входит бывший завод Volvo Trucks в Калуге, который должен возобновить работу до конца года, а в 2024-м выйдет на проектную мощность в 15 тысяч машин в год.