Volvo отключила россиян от онлайн-сервисов

Шведская компания сообщила, что отключила для россиян мобильный сервис Volvo On Call (приложение Volvo Cars), дилеры лишились доступа к площадке обмена техническими данными TIE, а сервисные центры — к системе VIDA, с помощью которой проводились диагностика состояния автомобилей и обновление их программного обеспечения. Официальный российский сайт Volvo все еще работает, но с пометкой, что машины недоступны для заказа и не поставляются.

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Решение отключить онлайн-сервисы в России в Volvo Cars объясняют необходимостью соблюдать введенные санкции Евросоюза. Причем ограничения коснутся всех проданных на российской территории автомобилей — даже если владелец обратится в сервис в другой стране. При этом в компании не стали отвечать, является ли эта мера отказом в гарантийном обслуживании клиентов.

Дилеры Volvo уже жаловались, что не могут перепрограммировать ключи автомобилей. Однако, касается это только новых машин: со старыми, не требующими подключения к интернету, проблем нет. Судя по всему, сервисам придется искать альтернативные пути решения задач, как и в случае с другими производителями — например, BMW и Audi.

Помимо них, в России был ограничен доступ к сервисным службам Volkswagen, Skoda, Porsche, Bentley, Mercedes-Benz, Kia, Infiniti, Nissan и других.