Новый DeLorean будет построен на базе Corvette и получит «крылья чайки»

Исполнительный директор DeLorean Next Generation Motors Кэтрин ДеЛореан раскрыла некоторые детали нового автомобиля марки DeLorean JZD. Автомобиль, выполненный в футуристичном дизайне, будет создан на базе Chevrolet Corvette и получит двери в формате «крыло чайки» — как и оригинального DeLorean DMC-12.

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ДеЛореан также отметила, что автомобиль должен быть дешевле моделей своего сегмента.

«Я должна была найти способ построить доступный для сообщества поклонников DeLorean автомобиль. Иначе я разобью им сердце», — приводит слова Кэтрин Hagerty.

Кэтрин ДеЛореан — дочь Джона ДеЛореана, известного автопромышленника и создателя ставшего культовым DeLorean DMC-12. Согласно первоначальной задумке, DMC-12 — это быстрый и эффективный, но вместе с тем относительно недорогой автомобиль. Новый проект DeLorean Next Generation Motors получил индекс JZD — по инициалам Джона Закари ДеЛореана.

Предполагается, что JZD получит атмосферный двигатель LT2 V8 мощностью 490 лошадиных сил.