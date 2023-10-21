Названы возможные меры для чиновников за отказ от отечественных автомобилей

Государственным и муниципальным чиновникам предстоит пересесть на отечественные служебные автомобили. Минпромторг уже объявил, на какие конкретно модели. Это не только российские Lada, УАЗ, Aurus и Москвич, но и китайские Evolute и Haval. Корреспонденты "РГ" заглянули в гаражи региональных чиновников. И оказалось, что во многих перемены уже случились.

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"Патриот" для патриотов

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Одним из самых распространенных авто в муниципальных районах Якутии остается старый добрый УАЗ. На нем ездят как простые селяне, так и главы районных администраций.

В Якутске тоже есть любители продукции Ульяновского завода. Заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Эдуард Пихтин ездит на УАЗ "Патриот" и весьма доволен.

- Мой служебный автомобиль - УАЗ "Патриот", а личный - ГАЗ "Соболь". Я просто презираю иномарки! И всем коллегам рекомендую пересесть на отечественный автомобиль, - поделился Эдуард Валерьевич.

УАЗ в Якутии - машина №1 еще с далеких советских времен. Здесь даже проводят региональные летние и зимние гонки на ульяновских машинах, бороздя ими то непролазные грязи, то снежные долины.

А за тысячи километров от Якутии на этом внедорожнике покоряет скалистые горные дороги глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Он уже пять лет передвигается на автомобиле УАЗ "Патриот". Полноприводная машина хорошо себя показывает в разных условиях, ведь в республике сложная местность - здесь находится Эльбрус и его предгорья, куда нередко приезжает глава республики.

Более того, отечественный УАЗ - основная машина Кокова, на другие он садится крайне редко. В пресс-службе руководителя региона уточнили, что в 90 процентах случаев Казбек Коков сам находится за рулем. Кстати, бывает это и в дальних поездках, например, летом 2022 года он с рабочей поездкой посетил Скадовск в Херсонской области, над которым республика взяла шефство.

От Aurus до Lada

Давно пересел на служебный автомобиль отечественного производства и глава Татарстана Рустам Минниханов. Он сделал это три года назад. На церемонию вступления в должность в 2020 году приехал на российском представительском седане Aurus Senat.

Эти автомобили премиального класса стоимостью от 18 миллионов рублей выпускают в Татарстане на территории особой экономической зоны "Алабуга". По мнению Рустама Минниханова, которое он неоднократно озвучивал в общении с коллегами и журналистами, не только Aurus Senat, но и другие имеющиеся сейчас отечественные автомобили соответствуют всем стандартам качества.

Вслед за руководителем региона на отечественные авто постепенно пересаживаются и другие чиновники республики. Так, в середине августа, Рустам Минниханов вручил министру образования и науки Ильсуру Хадиуллину символический ключ от 49 новых служебных машин Lada Vesta, предназначенных для начальников отдела и управлений образования.

Среди российских автомобилей у региональных и городских администраций наиболее популярны вазовские модели. Так, в мэрии Екатеринбурга заменять отслужившие иномарки машинами АвтоВАЗа начали еще в прошлом году. Горадминистрация закупила 11 машин Lada 2022 года выпуска для муниципальной автобазы. На приобретение отечественных авто казна потратила более 17 миллионов рублей.

Авто без особого шика: мощность двигателя 100-150 лошадиных сил, салон из текстиля, электронный контролер устойчивости и подушки безопасности для водителя и пассажира на переднем сидении. "Соотношение цена - качество отличное", - заверили "РГ" в администрации города. Правда, машины в мэрии не задержались, их передали в районные администрации Екатеринбурга. Самому новому и современному району Академический досталось два авто, остальным - по одному.

Еще раньше - три года назад - на вазовские модели стали пересаживаться в Удмуртии. Именно тогда правительственный автопарк республики пополнился тремя десятками Lаda Vesta, которые собирали рядом - на ижевской площадке АвтоВАЗа. Принимая решение о замене машин, глава республики заявлял об экономической выгоде - содержать старые иномарки было дороже, чем покупать новые российские авто.

Иномарки выдут из строя

20 октября семь автомобилей Lаda Niva вручили в Уфе, столице Башкирии, первым заместителям глав районных администраций. Что касается администрации главы Башкирии и правительства республики, то пока большинство чиновников ездят на иномарках.

В автопарке преобладают машины чешской марки Skoda и японской Toyota, есть несколько BMW. В Транспортном управлении отметили, что машины иностранного производства будут замещаться отечественными по мере их выхода из строя.

Такой же тактики собираются придерживаться и в Дальневосточном федеральном округе. На дорогах Дальнего Востока машин отечественного производства немного, еще меньше чиновников, на них передвигающихся. Но изменения грядут и здесь. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев еще летом во время Петербургского международного экономического форума протестировал новый автомобиль АвтоВАЗа Lada Aura. И заявил, что региональные власти в перспективе могут заказать эту модель для своего автопарка, "когда имеющийся автопарк окончательно выработает свой ресурс".

Оно и неудивительно, ведь смена автомобиля - строка расходов в бюджете, а они на этот год не были предусмотрены. По этой же причине во многих регионах пока не заметна активная пересадка госслужащих на наш автопром. Однако российские машины в перспективе помогут сократить расходы на транспорт.

Об этом говорил глава администрации Октябрьского района Ставрополя Алексей Ломаев. В начале августа он сменил рабочую Volvo на Lada Vesta. И остался доволен. "Машина сама по себе практичная, - сказал он, - удобная, красивая. Но главное, экономная в обслуживании. Бюджеты районных администраций, будем говорить прямо, ограничены. Поэтому чем меньше мы тратим на сопровождение деятельности аппарата, тем больше можем пустить на реальные действия".

"Москвич" осваивает Красноярье

Не остались без внимания региональных руководителей и автомобили столичного бренда. В начале октября автопарк правительства Красноярского края пополнился автомобилями отечественной сборки "Москвич 3".

Как сообщает пресс-служба губернатора региона, партия из четырех машин со дня на день выйдет на рабочие маршруты. Покупка обошлась краевой казне в 9 миллионов 227 тысяч рублей за все. Машины без излишеств - обычные "рабочие лошадки", кроссоверы в достаточно скромной комплектации - с 1,5-литровыми турбированными двигателями мощностью 150 л.с.

"Москвичам" предстоит возить чиновников по дорогам бескрайнего и часто бездорожного Красноярья. Как они с этим справятся, покажут время и расстояния.

Поддержим своих!

В Калининградской области власти пока не пересаживаются на автомобили из списка Минпромторга. Они по-своему решили поддержать российского производителя. Речь идет о высоколокализованных моделях, которые производят в нашей стране.

Это китайские марки Kaiyi и BAIC, которые собирают на калининградском заводе "Автотор". Именно на них решили сделать основную ставку и поддержать предприятие, которое из-за санкций оказалось в непростой ситуации.