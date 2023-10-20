Названы возможные меры для чиновников за отказ от отечественных автомобилей

«Что касается депутатов Государственной Думы, то они ездят на машинах, предоставляемых гаражом администрации президента. Соответственно, те машины, которые есть в наличии, те и обслуживают депутатов Государственной Думы. Сам депутат Государственной Думы не выбирает, на какой машине ему ездить, такой опции нет. Исходя из указа президента по поводу того, что все чиновники должны пересесть на отечественные машины, это будет выполняться по мере выхода из строя машин, которые уже находятся в гараже. Новые машины, я уверен, будут закупать либо российской сборки, либо китайской, и депутаты будут на них ездить», — объяснил он.