Новые модели Dodge получат мощнейшую рядную «шестерку» вместо V8

Будущие Dodge получат мощнейший шестицилиндровый мотор вместо могучего V8.

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Итало-американский концерн Stellantis разрабатывает самую мощную модификацию 3,0-литрового рядного шестицилиндрового битурбомотора семейства Hurricane. Новый двигатель возглавит моторную линейку Dodge и заменит нынешние модели V8. Мощность флагманской версии «Урагана» доведут как минимум до 520 лошадиных сил — это позволит использовать мотор на моделях Charger и Challenger нового поколения, поскольку им позволено пока сохранить версии с двигателями внутреннего сгорания.

Stellantis представил рядный шестицилиндровый двигатель семейства Hurricane весной 2022 года, анонсировав две его разновидности мощностью 400 и 500 лошадиных сил. Теперь концерн решил добавить в моторную гамму еще более мощную версию, которая будет развивать как минимум 520 сил. Она адресована грядущему поколению седана Charger и купе Challenger, которые собирались вовсе лишить бензиновых двигателей, заменив их электромоторами.

Позже Stellantis решил все-таки оставить в гамме новых масл-каров модификации с ДВС — автомобилям достанется топовая версия агрегата Hurricane. Получается, что общее количество версий «Урагана» в моторной линейке достигнет трех, но когда состоится премьера самой мощной разновидности, пока неизвестно — разработка силового агрегата еще продолжается.