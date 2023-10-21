Toyota показала новый электрический пикап
Toyota показала новый концептуальный пикап на электротяге. В модельной гамме Toyota уже более чем достаточно пикапов — начиная от культового Hilux, известного по всему миру, до Tundra и Tacoma, сверхпопулярных в США. Но в обозримом будущем в линейке японского бренда может появиться ещё один пикап — это будет среднеразмерная модель с полностью электрической силовой установкой. Прототип такого пикапа уже представлен как один из футуристичных экспонатов автомобильной выставки Japan Mobility Show в Токио.
Пятиместный пикап со сдвоенной кабиной имеет длину 5070 миллиметров, ширину 1910 миллиметров и высоту 1710 миллиметров, а также колёсную базу в 3350 миллиметров. Новинка близка по своим размерам с пикапом Ford Maverick, так что ниша рынка, в которую целится концепт-кар, более чем понятна.
Пикап отличается весьма необычным по меркам Toyota и класса в целом аэродинамичным дизайном. Модель EPU получила трансформируемый задний борт, позволяющий увеличить длину грузового отсека. Другой информации о модели нет.
Зато японская марка показала салон пикапа. EPU получил «многоэтажную» переднюю панель с единым дисплеем цифровой панели приборов и мультифункциональным рулём в виде штурвала. Никаких сроков появления серийного электромобиля по мотивам концепт-кара не приведено.