Toyota показала новый электрический пикап

Toyota показала новый концептуальный пикап на электротяге. В модельной гамме Toyota уже более чем достаточно пикапов — начиная от культового Hilux, известного по всему миру, до Tundra и Tacoma, сверхпопулярных в США. Но в обозримом будущем в линейке японского бренда может появиться ещё один пикап — это будет среднеразмерная модель с полностью электрической силовой установкой. Прототип такого пикапа уже представлен как один из футуристичных экспонатов автомобильной выставки Japan Mobility Show в Токио.