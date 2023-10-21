С молотка пустят Range Rover Елизаветы II

Range Rover королевы Елизаветы II продадут на аукционе в ноябре. В Великобритании готовятся к торгам, на которых пустят с молотка один из самых известных автомобилей монарха. Речь идёт о тёмно-зелёном Range Rover Vogue 2004 года выпуска с номерным знаком BN04 EPU и пробегом 110 тысяч миль. Папарацци неоднократно ловили Елизавету II за рулём этого внедорожника, значит королева ездила на машине не только по своим угодьям.

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Королева Елизавета II выбрала обычную комплектацию Vogue, а персонализация от мастерской SVO не поражает воображение. Во-первых, на задних дверях есть расширенный пульт управления стеклоподъёмниками, то есть правый пассажир может закрыть левое стекло и наоборот. Во-вторых, появились дополнительные поручни для удобства входа/входа. В-третьих, добавилось сетчатое ограждение, чтобы собаки не могли перелезть из багажника в салон.

iconicauctioneers.com

iconicauctioneers.com

iconicauctioneers.com

iconicauctioneers.com

iconicauctioneers.com

iconicauctioneers.com

Кресла королева пожелала защитить кресла толстыми чехлами, с завода установлены более массивные брызговики, иная решётка радиатора со скрытыми спецсигналами. Однако роскошным выбор Елизаветы II не назвать: королева не стала менять автомобиль на более современный, осталась равнодушной к модным опциям. Под капотом внедорожника 4,4-литровый бензиновый V8 мощностью 282 лошадиные силы.

iconicauctioneers.com

iconicauctioneers.com

iconicauctioneers.com

С мая 2004 года Range Rover проехал 109 675 миль (эквивалент 176,5 тысячи километров). Есть полная история обслуживания, все отчёты о принадлежности автомобиля королевской семье, фото- и видеосвидетельства того, как Елизавета II ездила на внедорожнике. Естественно, автомобиль прекрасно сохранился и сможет украсить любую коллекцию.