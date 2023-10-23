У Toyota Land Cruiser появится версия без педалей

На выставке Japan Mobility Show, которая откроется 26 октября, Toyota представит особую версию нового Land Cruiser 250 для людей с ограниченными возможностями. У такого внедорожника отсутствуют педали, а руль имеет необычную форму и расширенную функциональность: он позволяет управлять автомобилем водителям с нарушениями функций нижних конечностей.

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Новая разработка, получившая название NEO Steer, вдохновлена мотоциклетным рулем: управление газом и тормозом вынесено на рулевое колесо — для этого с правой стороны имеются соответствующие переключатели. В остальном же салон автомобиля выглядит так же, как и у обычного Land Cruiser 250: рычаг переключения передач на центральном тоннеле, цифровая панель приборов и прямоугольный экран мультимедийной системы. Больше подробностей об особой версии Toyota Land Cruiser 250 появится уже в этом месяце.

Toyota

Новый Land Cruiser 250 (без приставки Prado) показали летом этого года: внедорожник шестого поколения получил дизайн в стиле ретро, а в его основу легла рамная платформа TNGA-F. У 250-го новая передняя подвеска на двойных поперечных рычагах, а сзади неразрезной мост, подвешенный на спиральных пружинах.

На североамериканском рынке модель предложат с гибридной установкой iForce Max от пикапа Tacoma: она состоит из бензиновой «турбочетверки» объемом 2,4 литра и восьмидиапазонного автомата, в который встроен электромотор. Заявлены и модификации с обычным бензиновым 2,4-литровым турбодвигателем и с турбодизелем, дополненным 48-вольтовым стартер-генератором.