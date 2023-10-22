Движение по Крымскому мосту восстановили спустя час после остановки
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено спустя час после остановки, сообщает Telegram-канал, посвящённый ситуации на переправе.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорится в объявлении.
В 08:50 мск стало известно об остановке движения транспорта по Крымскому мосту в сторону Керчи.
14 октября вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что движение автомобилей по всем четырём полосам Крымского моста восстановлено.