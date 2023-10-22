Движение по Крымскому мосту восстановили спустя час после остановки

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено спустя час после остановки, сообщает Telegram-канал, посвящённый ситуации на переправе.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорится в объявлении.

В 08:50 мск стало известно об остановке движения транспорта по Крымскому мосту в сторону Керчи.