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Движение по Крымскому мосту восстановили спустя час после остановки

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено спустя час после остановки, сообщает Telegram-канал, посвящённый ситуации на переправе.

Движение по Крымскому мосту восстановили спустя час после остановки
© РИА Новости

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорится в объявлении.

В 08:50 мск стало известно об остановке движения транспорта по Крымскому мосту в сторону Керчи.

14 октября вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что движение автомобилей по всем четырём полосам Крымского моста восстановлено.

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