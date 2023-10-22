Genesis представил спецверсию GV70 для внедорожных приключений

Модели премиального бренда Genesis позиционируются как сугубо асфальтовые и даже кроссоверы марки никогда не покушались на статус покорителей пересечённой местности. Тем удивительнее, что Genesis GV70 неожиданно получил модификацию для бездорожья, причём созданную не каким-нибудь сторонним тюнинг-ателье, а самим автопроизводителем. И, похоже, такой вариант модели можно будет купить — по крайней мере, на это намекает сам южнокорейский бренд.

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На своих страницах в социальных сетях Genesis опубликовал снимки серьёзно доработанного GV70. Автомобиль получил новые колёса с внедорожными шинами и, судя по всему, лифтованную подвеску. В переднем бампере размещены модули дополнительного света, а ещё установлена «люстра» на крыше.

Наверху расположен ещё и жилой модуль — двухместная палатка со складной лестницей в жёстком корпусе занимает всю площадь крыши, что позволяет отправляться в путешествие на природу. О том, что поменялось в салоне и какие изменения внесены в техническую часть кроссовера, не сообщается.

Genesis

Genesis

Genesis

Genesis

Genesis

Genesis