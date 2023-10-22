Toyota Tacoma превратили в дом на колесах

Японский пикап Toyota Tacoma превратили в полноценный дом на колёсах. Представленное весной 2023 года новое поколение пикапа Toyota Tacoma постепенно начинает обзаводиться незаводскими доработками. Одной из первых тюнинг для новинки представила компания GoFastCampers, которая предложила превратить лёгкий утилитарный грузовичок в настоящий дом на колёсах за счёт превращения грузового отсека в жилой модуль на несколько человек. Аксессуар уже доступен для предварительного заказа сразу в разных вариантах грузовой платформы и версиях исполнения.

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Каждый модуль выполняется в соответствии с версией автомобиля, для которого он заказан — для полуторной и двухрядной кабины размеры отличаются, поскольку отличаются и габариты грузовой платформы. В зависимости от пожеланий клиента на пикап может быть установлен либо каркас для установки различных аксессуаров, либо просто крышка-кунг, а топовым вариантом является жилой моду

Модуль незначительно увеличивает высоту автомобиля, но предлагает спальное место для двоих, причём в комплект поставки входит сразу и матрас. Крыша палатки выполнена в отражающем солнечную радиацию белом цвете, тканевые стенки имеют вентиляционные отверстия.